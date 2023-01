Governo inicia entregas de primeiras cestas alimentares do ano aos indígenas

As mais de 19 mil cestas alimentares, com mais de 25 quilos cada, compreendem uma ação que garante segurança alimentar aos indígenas de Mato Grosso do Sul / Monique Alves

O Governo do Estado já iniciou as entregas de cestas alimentares para a população indígena de Mato Grosso do Sul. As 19.899 cestas alimentares que chegam em 29 municípios e 86 aldeias do estado são gerenciadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD). Ontem (3), indígenas das aldeias Limão Verde e Jaguari, em Amambai, foram alguns dos que já receberam os alimentos.

As mais de 19 mil cestas alimentares, com mais de 25 quilos cada, compreendem uma ação que garante segurança alimentar aos indígenas de Mato Grosso do Sul. Cada cesta alimentar é composta por 21 itens, como por exemplo, arroz, feijão e carne.

Em 2023 devem ser entregues ao menos 238.788 cestas alimentares. A entrega é mensal e realizada por equipes identificadas. Na sua maioria, as equipes de entrega são as mesmas todos os meses, o que facilita e aproxima a relação com os beneficiários.

A estimativa é que mais de 90% da população indígena do Estado seja beneficiada. Outras áreas indígenas, não demarcadas, são atendidas com cestas alimentares de responsabilidade do Governo Federal.