Governo investirá R$ 9 milhões em nova sede do Detran em Três Lagoas

Divulgação

O Governo do Estado vai investir R$ 9 milhões dos cofres públicos para nova sede do Detran-MS no município de Três Lagoas. As obras começaram na semana passada, com prazo de oito meses para finalização.

O polo de atendimento terá 2.320 metros quadrados na BR-395, saída para Brasílândia. A nova sede terá guarita, bloco de atendimento e área para vistoria veicular, além de espaços para o setor de educação do Detran-MS.

Assim que a obra estiver concluída, toda a estrutura da agência do Detran-MS que fica na área central será transferida para a nova unidade, que terá espaço mais adequado para o melhor atendimento aos usuários e para os servidores da autarquia. A outra agência do Detran-MS em Três Lagoas permanecerá no Shopping da cidade.

“Três Lagoas é uma das cidades que mais cresce no País. Uma das maiores indústrias de celulose do mundo está aqui, e o Governo do Estado e o Detran não poderiam perder este embalo. São 2.300 metros para atender bem o nosso cliente, para atender bem a população de Três Lagoas”, afirmou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ao visitar o canteiro de obras na sexta-feira.