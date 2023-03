Governo lança campanha com foco no empreendedorismo e no empoderamento da mulher

Foi lançada campanha "O Protagonismo das Mulheres Sul-Mato-Grossenses", em alusão ao Dia Internacional das Mulheres / Divulgação/Setescc

Com foco no empreendedorismo e no empoderamento feminino, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, lançou na sexta-feira (3) a campanha "O Protagonismo das Mulheres Sul-Mato-Grossenses", em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março.

“A campanha traz como slogan “Somos Somamos. Uma +Uma = Todas”, colocando nossas ações enquanto Governo do Estado somando para que as mulheres sul-mato-grossenses ocupem o seu espaço de protagonismo. Uma vez que somos criatividade, força, inclusão, inspiração entre tantos outros adjetivos, mas principalmente evidenciando que a conquista de uma mulher é uma conquista coletiva”, explica a secretária adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a qual a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres é vinculada, Viviane Luiza.

O evento que foi realizado no Quintal Sesc, no Shopping Campo Grande, marcou também a abertura da exposição “Mulheres que fazem o MS”, realizada em parceria com a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que ficará aberta ao público até o dia 31 de março no corredor de expansão, localizado no piso superior do Shopping. A exposição apresenta personagens femininas importantes para a cultura e história de Mato Grosso do Sul nas mais diversas áreas de atuação, como artes plásticas, música, educação, dança e causas sociais.

Além de promover a inclusão por meio de QR Codes, que podem ser escaneados com o celular, as imagens possuem áudio descrição, para atender ao público deficiente visual que desejar conhecer as histórias e os desenhos. Além disso, os textos dos expositores também são vinculados a QR Codes com áudio dramatização para que, além de deficientes visuais, as histórias cheguem a quem não sabe ler.

A exposição completa conta uma série de 29 obras que retratam a história de mulheres sul-mato-grossenses protagonistas na sociedade.

“Para mim enquanto mulher, mulher preta estar fazendo parte de um evento desse tamanho, dentro de um Shopping que faz parte da minha história e trazer mulheres de comunidades assim como eu para dentro dessa realidade, com comunidades tão diversas, é sentir pertencimento, é a palavra que mais define esse momento, eu pertencendo, produzindo e trazendo essas mulheres de tantas verdades para cá”, destaca Kely Zerial, produtora do Quintal Sesc.

Na ocasião, a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane Sant’Anna de Oliveira, ressaltou a importância da participação de toda a sociedade nas ações de combate da violência contra a mulher e fomentar o protagonismo de mulheres empreendedoras no estado.

“Durante todo o mês de março a Subsecretaria vai realizar atividades com diferentes segmentos de mulheres, para reconhecer a importância da participação de todas no desenvolvimento econômico e social do Estado, debatendo também o enfrentamento a violência, inclusive contando com a parceria das Coordenadorias Municipais de Políticas Públicas para Mulheres”, finaliza. Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas no site: www.naosecale.ms.gov.br