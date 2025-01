Governo lança edital para projetos de pesquisas voltados à cultura em MS

Ricardo Gomes, Setesc

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), anuncia o lançamento de edital de seleção de propostas voltadas à realização de projetos de pesquisa, intercâmbio cultural e aprimoramento artístico (clique aqui para acessar). A iniciativa, financiada com recursos da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), visa fortalecer o setor cultural e impulsionar o desenvolvimento de artistas e pesquisadores no estado.

O edital disponibiliza um total de R$ 600 mil para apoiar 32 projetos, divididos em duas categorias:

Categoria 1 - Bolsas de Pesquisa e Formação:Voltada à realização de estudos e pesquisas em diversas áreas culturais, incluindo educação patrimonial, economia criativa, políticas públicas culturais, além de investigações sobre acervos e bens históricos.

Categoria 2 - Bolsas de Intercâmbio e Residências Artísticas, Técnicas ou em Gestão Cultural: Destinada ao aperfeiçoamento profissional por meio de intercâmbios e residências artísticas, técnicas ou em gestão cultural, permitindo a troca de experiências e conhecimentos com outros profissionais do setor.

Os valores das bolsas são:

Categoria 1: R$ 15.000,00 por projeto (totalizando R$ 300.000,00);

Categoria 2: R$ 25.000,00 por projeto (totalizando R$ 300.000,00).

Critérios de participação

Podem se inscrever agentes culturais, artistas, produtores culturais, pesquisadores e arte-educadores residentes em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos. É exigida a comprovação de experiência no setor cultural por meio de portfólio. Cada proponente poderá ser contemplado com apenas uma bolsa.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 30 de janeiro e 18 de fevereiro de 2025, pelo site Prosas (https://editaisms.prosas.com.br/). O processo de seleção envolverá análise técnica e de mérito, além de etapas de recursos e homologação. O resultado final está previsto para ser divulgado em 27 de maio de 2025.

Compromisso com o desenvolvimento cultural

A gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, Melly Sena, destaca a importância do edital como ferramenta de valorização da cultura sul-mato-grossense. “A iniciativa apoia pesquisas fundamentais para a preservação do nosso patrimônio e promove oportunidades para artistas e gestores culturais aprimorarem suas trajetórias. Convidamos todos os agentes culturais do estado a participarem e aproveitarem essa oportunidade de crescimento e reconhecimento”.