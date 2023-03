Urgente: Grave acidente com possível morte interdita rodovia entre Miranda e Bodoquena

Trecho interditado / (Foto: Reprodução)

Grave acidente na MS-339, entre Miranda e Bodoquena, próximo ao Campo de Instrução de Betione, interdita a rodovia na tarde desta quarta-feira (22). Informações preliminares indicam possível morte na colisão entre um veículo e uma carreta.

Uma ambulância está no local para socorro das vítimas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, entre um carro e uma carreta de empresa de cestas básicas.

Mais informações em breve.