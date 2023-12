Grávida e criança são socorridas em colisão entre caminhonetes em Paranaíba

Veículo destruído na colisão / Paranaíba Notícias

Uma mulher grávida e uma menina de 11 anos foram socorridas com ferimentos após um grave acidente na BR-158, em Paranaíba, envolvendo duas caminhonetes.

Segundo o site Paranaíba Notícias, os veículos colidiram no km 57, próximo a Vila Raimundo. A menina e a mulher estavam no mesmo veículo. A criança sofreu escoriações pelo corpo e dor na região do peito e pernas. A grávida sentia fortes dores nas costelas.

Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o hospital da cidade. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local apurando a dinâmica dos fatos.