Grupo Kombi Club MS realiza aniversário em esquenta para o 7º Encontro de Relíquias

Encontro ocorreu em Campo Grande / Rhobson Lima

O Grupo Kombi Club MS, uma comunidade apaixonada por kombis e carros antigos, comemorou seu sétimo aniversário no último final de semana. As festividades ocorreram nos dias 19, 20 e 21, no Horto Florestal, em Campo Grande, trazendo muita música e diversão para os participantes. O evento antecede o 7º Encontro de Relíquias que acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho em Aquidauana.

O 7º aniversário do Kombi Club MS reuniu entusiastas de kombis e admiradores de veículos clássicos de todas as idades. Durante os três dias de celebração, os visitantes tiveram a oportunidade de apreciar uma ampla variedade de kombis estilosas, que foram exibidas com orgulho por seus proprietários. Cada veículo contava sua própria história, com personalizações únicas e detalhes cuidadosamente preservados, cativando os olhares.

Além das kombis, a festa ofereceu uma programação diversificada, repleta de música e gastronomia de qualidade.

7º Encontro de Relíquias

A celebração do Grupo Kombi Club MS é apenas uma das muitas festas que ocorrem no Mato Grosso do Sul para os amantes de veículos antigos. No mês de julho, um dos eventos mais aguardados é o "Encontro de Relíquias", que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, em Aquidauana.

Esse encontro reúne entusiastas de carros antigos de todas as partes do Estado. Os participantes terão a oportunidade de admirar verdadeiras relíquias automobilísticas e compartilhar suas histórias e conhecimentos sobre o assunto.

Além da exposição de carros antigos, o "7º Encontro de Relíquias" também oferece entretenimento musical, com shows de rock e blues que emocionam os corações dos apaixonados pela música. Os visitantes ainda desfrutarão de uma praça de alimentação completa, com opções gastronômicas variadas. Além disso, a estrutura do evento será completa para receber os visitantes e proporcionar momentos de lazer e interação entre os participantes.