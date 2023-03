Guia de turismo flagra anta com corda e corte profundo no pescoço no Rio Aquidauana (vídeo)

Anta caiu em armadilha e tenta sobreviver com pescoço cortado / Alex Chueriy

O guia de turismo Alex Chueriy flagrou uma anta com uma corda [ou arame] amarrada ao pescoço e um corte profundo. A cena triste foi registrada nesse sábado (4), no Rio Aquidauana, em Terenos e causou revolta entre os seguidores do profissional.

O guia passeava de barco com a namorada quando avisou o animal bastante ferido e com dificuldades para nadar. Ao chegar mais próximo observou um corte gigantesco no pescoço da anta. A espécie está em extinção.

A cena choca e segundo o guia, a anta pode ter caído em alguma armadilha.

"Anta Fêmea quase morta, provavelmente alguma armadilha! Infelizmente ainda existem pessoas que praticam a caça dessa espécie silvestre nos dias de hoje! Lembrando que é crime a caça dessa espécie", disse ele ao postar o vídeo na conta do Instagram.

Dos crimes contra a fauna, está no artigo 29: "Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória". A pena é de seis meses a um ano de detenção e multa

Alex informou que acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental) para resgatar o animal.

Veja o vídeo postado pelo guia: