Helicóptero do Governo de MS atua no combate aos incêndios florestais no Amazonas

Divulgação/Sejusp

O Governo de Mato Grosso do Sul está auxiliando o Amazonas no combate aos incêndios florestais de grandes proporções que acontecem naquele Estado. Desde o início do mês passado uma aeronave da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e cinco militares da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) atuam diretamente no combate às chamas que atingem a floresta amazônica.

A aeronave da segurança pública de Mato Grosso do Sul, modelo H-125 e denominada ‘Esquilo’, é fabricada pela Airbus e possui um helibalde, equipamento em formato de cesto e mais popularmente conhecido como ‘bambi-bucket’, que tem capacidade de transportar 820 litros de água e despejar nos focos de incêndios.

“Auxilia bastante tanto para fazer o combate ao incêndio em áreas de difícil acesso como também para refrigerar as equipes de terra quando o fogo está muito intenso e há essa necessidade”, explica o coordenador da CGPA, coronel PM Rosalino Gimenez Filho, que está atuando no Amazonas.

Gimenez ressalta que a aeronave desenvolve os trabalhos de combate aos focos principalmente mais próximo das regiões mais habitadas em Manaus.

“O helicóptero permite fazer os lançamentos de jatos d´água de forma bem precisa, eliminando os focos de incêndios próximos às comunidades e residências ameaçadas pelo fogo. Todos os dias a equipe se desloca para esses locais. Também conduzimos bombeiros militares e brigadistas para as áreas, além de transportar mantimentos para as equipes que atuam no combate por solo”, detalha o coronel.

Além dessa aeronave, Mato Grosso do Sul possui mais duas aeronaves de mesmo modelo e porte, com equipamentos que vão desde transporte aeromédico até o combate à incêndios florestais, possibilitando também atuações em missões de segurança pública de maneira geral, em especial nas fronteiras e divisas do Estado.

A determinação do governador Eduardo Riedel é que os trabalhos do helicóptero com os militares de Mato Grosso do Sul continuem até que o incêndio no Amazonas seja controlado.

“Conseguimos realizar um bom trabalho próximo à cidade de Manaus. Nessa área os focos foram combatidos e estão sob controle. Também estamos tendo auxilio das chuvas que estão chegando na região. Mas ainda não há previsão exata de retorno. A equipe permanece até segunda ordem ou a situação esteja sob controle”, ressalta o coordenador do CGPA.

Investimento

O Governo do Estado investe cada vez mais na área da segurança pública. Um exemplo disso são os trabalhos da Sejusp, por meio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, que está especializando os profissionais, investindo em capacitação para atender as demandas.

Por ter essa referência, o Mato Grosso do Sul está sendo solicitado por outras unidades da Federação para prestar auxílio em situações críticas, como a que vive o Amazonas.

“Nós estamos como uma equipe muito capacitada. A Sejusp possui uma linha para formação de cada vez mais profissionais para estender as bases de atuação das aeronaves, como por exemplo, a instalação de uma base avançada no Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Enquanto nós atuamos aqui no combate a incêndio no Amazonas, as outras aeronaves seguem fazendo policiamento de fronteira e de resgate de pessoas”, conclui Gimenez.