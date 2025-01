Hemosul abre as portas no sábado para atender doadores de sangue

Funsau, Divulgação

Para atender doadores que trabalham durante a semana e moram na região do Aero Rancho, em Campo Grande, o Hemosul HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) abre as portas neste sábado (11), das 7h às 12h.

O local funciona normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h. A ampliação do horário de atendimento visa facilitar a rotina dos doadores que, por questões de trabalho ou outros compromissos, encontram dificuldades em doar durante os dias úteis.

A iniciativa busca atender à demanda de sangue e garantir um estoque regular para atender a todas as necessidades dos pacientes, especialmente neste período em que as doações caem. A unidade de hemoterapia do HRMS recebe, em média, 170 doações de sangue por mês.

De acordo com a enfermeira Erica Cristine Rosa, responsável pela unidade de hemoterapia do HRMS, a abertura no sábado representa uma oportunidade a mais para quem deseja contribuir com essa causa nobre.

“Nós sabemos que a rotina agitada de muitas pessoas pode tornar difícil a doação durante a semana. Por isso, estamos oferecendo mais uma opção de horário para que os cidadãos possam ajudar quem precisa, sem comprometer suas atividades diárias. No sábado, as pessoas têm a chance de fazer a diferença, de salvar vidas e ainda assim manter a conveniência do fim de semana”, destaca Erica.

Os interessados em doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, localizado nas dependências do hospital, com documento de identidade e estar em boas condições de saúde. O HRMS fica na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, no Aero Rancho.

Dicas para doações

Para quem for doar sangue pela primeira vez, observe algumas dicas importantes para tornar a experiência simples e segura:

– É necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados do pai, mãe ou responsável legal, e a primeira doação deve ser até 60 anos – a partir de 61, a doação pode ser feita apenas por pessoas que já são doadores), pesar 51 kg ou mais, e estar em boas condições de saúde;

– Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação. Evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem;

– Beba bastante água antes da doação para facilitar o processo;

– É essencial apresentar um documento oficial com foto;

– Após a doação, descanse e evite esforços físicos nas primeiras horas.

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.