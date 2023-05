Hoje é dia: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 45 milhões nesta quinta

Sorteio da Mega-Sena

Para os apostadores em jogos de loterias, a quinta-feira,11, é mais uma oportunidade de ficar milionário com mais um sorteio da Mega-Sena, que pode pagar um prêmio de R$ 45 milhões.

Esse é o segundo sorteio da 'Mega-Semana do Trabalhador', que ainda terá o terceiro sorteio previsto para o sábado,13.

No último concurso, ninguém acertou as seis dezenas, mas segundo a Caixa, 76 apostas acertaram cinco números e cada um recebeu mais de R$ 38 mil, enquanto outras 4.995 apostas acertaram quatro números e cada uma receberam R$ 829,27.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.