Homem desaparece de rancho na região do Sumatra, em Bodoquena

"Vando" desapareceu e família busca informações / Arquivo Pessoal

Urbano Gutierrez Leite, 57 anos, conhecido como "Vando" desapareceu neste domingo (22), de um rancho na região do distrito de Sumatra, em Bodoquena. A família está desesperada em busca de informações.

Uma parente dele contou ao O Pananeiro, que ele foi passar o final de semana na casa da irmã em um rancho localizado na região do Sumatra. A irmã, saiu por uns instantes com o marido para tocar o gado e deixou "Vando" na casa. Quando o casal chegou em casa por volta das 17h, ele já não estava mais no local.

A família diz que as coisas dele ainda estavam na residência, um sinal que não tinha ido embora. Os irmãos de "Vando" foram até a fazenda e fazem buscas pela região junto ao Corpo de Bombeiros.

O boletim de ocorrência foi registrado. O desaparecido tem família conhecida na região, pois o finado tio chamado Irineu Gutierrez, era vereador e professor em Bodoquena.

Informações podem ser repassadas ao 190 ou pelo 67 99623-4962.