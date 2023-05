Homem é atropelada e sofre hemorragia em avenida de Ladário

Vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros / Foto: Ilustrativa/Arquivo

Um homem de 54 anos foi socorrido na noite de sábado, 27, após ser atropelado por um carro na Avenida Getúlio Vargas com Rua Riachuelo, em Ladário. A vítima sofreu corto contuso no supercílio esquerdo e pequena hemorragia no ferimento.

Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 19h10, a equipe foi acionada após a colisão. O rapaz estava consciente e orientado, mas foi encaminhado ao Pronto Socorro de Corumbá.

A condutora do carro, não sofreu ferimentos e permaneceu no local acompanhando o atendimento à vítima.