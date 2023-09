Homem é espancado e tem rosto desfigurado por dupla em Dourados

Viatura da Polícia Militar

Homem de 41 anos, morador no distrito de Itahum, em Dourados, teve o rosto espancado depois que foi agredido com socos e pauladas por uma dupla. O caso é investigado pela Polícia da cidade do Sul do Estado.

Segundo o registro policial, antes das agressões físicas, os três tiveram um desentendimento, cujo motivo não consta na ocorrência. As informações são do site local Ligado na Notícia.

A GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi acionada e ao chegar ao local, encontraram a vítima no quintal da sua casa, com diversos hematomas no rosto e também pelo corpo.

Um dos agressores, de 19 anos, foi preso no local e disse que estava passando pela rua com um amigo empurrando uma moto, que havia acabado a gasolina e que o homem, ‘do nada’ começou a xingar e jogar pedras.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a dupla então parou para se defender, mas foi embora seguida, e decidiram voltar para “dar uma lição no dono da casa”.

O homem agredido precisou de atendimento médico e foi socorrido por uma ambulância até o HV (Hospital da Vida).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal dolosa, onde um dos agressores segue preso.