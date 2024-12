Homem é visto carneando animal morto às margens da BR-267 em Nova Alvorada do Sul

Cena flagrada por motorista / Reprodução/ Alvorada Informa

Na última segunda-feira (30), um homem, aparentemente em situação de rua, foi flagrado retirando carne de um animal morto na beira da rodovia BR-267, em Nova Alvorada do Sul. A cena foi registrada por um motorista.

De acordo com o site Alvorada Informa, o animal, possivelmente uma anta, estaria morto após um atropelamento na rodovia. O homem foi visto utilizando o corpo do animal como fonte de alimento, em um dia de calor intenso, com temperaturas acima de 30°C.

Autoridades do setor de saúde alertam sobre os perigos do consumo de carne sem inspeção, que pode representar sérios riscos devido à falta de higiene e possíveis contaminações.