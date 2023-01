Homem fica ferido após limpar caixa d'água e cair de altura de 3 metros

Homem ficou ferido e foi socorrido / Divulgação

Morador de Bonito ficou ferido após limpar a caixa d'água da residência e cair de uma altura de 3 metros. O caso ocorreu em Bonito.

do bairro Residencial das Palmeiras, mais conhecido como Loteamento do Misael,

O homem chegou a ficar desacordado e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a equipe de resgate, a vítima sofreu ferimentos no braço direito e no rosto, com fratura dentária. Ele foi encaminhado ao Hospital Darci João Bigato, já consciente e não corre risco de morte.