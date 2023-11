Homem morre após batida em Ivinhema

Acidente ocorreu na rodovia / Ivi Notícias

Nilo Pereira de Oliveira Filho, de 25 anos, morador de Nova Andradina, morreu após acidente envolvendo duas pick-ups Fiat Strada na BR-376, entre Ivinhema e o Distrito de Amandina. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 25.

Conforme o Midiamax, as causas e dinâmicas do acidente são apuradas pela Polícia Civil. Nos dois veículos envolvidos haviam somente os condutores. Nilo chegou a ser levado para atendimento no Hospital Municipal de Ivinhema, porém morreu após dar entrada. Ele sofreu fratura de fêmur e hemorragia interna, publicou o site Ivi Notícias.

O outro motorista, de 29 anos, que seguia em sentido a Dourados, estava consciente e orientado após o acidente. Ele sentia dores na perna esquerda, porém, sem lesões aparentes. Corpo de Bombeiros e PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados.