Homem morre e mulher fica ferida em acidente na rodovia BR-262 

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 26, na rodovia BR-262. O acidente ocorreu no trecho do trevo do Taquarussu, na entrada para o município de Anastácio. As vítimas estavam em um veículo VW Voyage de cor branca.

O condutor do veículo, Márcio Antônio Souza Campos, de 51 anos, morreu no local. Já a passageira, que utilizava cinto de segurança, foi resgatada ainda dentro do veículo por militares do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana. Os militares prestaram os primeiros atendimentos e transportam a vítima ao Pronto Socorro de Aquidauana, sem fraturas aparentes.

De acordo com as primeiras informações, o condutor do veículo perdeu o controle de direção e colidiu com a rotatória do trevo, o que fez o veículo capotar. Com o impacto, o motorista foi arremessado a aproximadamente 50 metros do veículo, o que causou a morte instantânea. Embalagens vazias de bebidas alcóolicas foram encontradas próximas ao automóvel.