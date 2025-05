Homem morre em colisão frontal entre carro e carreta na MS-395

Reprodução/Cenário MS

De acordo com o site Cenário MS, o acidente aconteceu por volta de 1h20, no trecho entre Bataguassu e Brasilândia. Willian conduzia um Chevrolet Astra GL, ano 2000, de cor branca. Ele era natural de Ipuã (SP) e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O corpo da vítima ficou preso às ferragens, apresentando múltiplas fraturas e sinais de esmagamento. Foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para a remoção.

No veículo também havia um passageiro, ainda não identificado oficialmente, que foi socorrido com vida e levado à Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Conforme os primeiros atendimentos, ele não apresentava fraturas aparentes.

A carreta envolvida no acidente, com placas de Três Lagoas, era conduzida por um morador de Brasilândia. O veículo, que transporta madeira, estava vazio no momento da colisão. O motorista não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. A principal suspeita é que o condutor do Astra tenha dormido ao volante e invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.

Em depoimento à polícia, o passageiro do carro relatou que ambos retornavam de uma viagem a Ponta Porã, onde foram fazer compras no Paraguai. Ele afirmou ainda que percebeu sinais de sonolência no motorista e chegou a se oferecer para assumir a direção, mas o condutor recusou a proposta.