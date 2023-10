Homem tem fratura exposta após desviar de bicicleta

Um homem que trabalha como guarda em uma propriedade rural sofreu um acidente na noite desta sexta-feira 06, na rodovia 267 no KM-3 em Porto Murtinho.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, o homem seguia de motocicleta com destino ao seu local de trabalho, momento em que fez o desvio de uma bicicleta em que estavam duas mulheres e uma criança.

O homem teve fratura expostas, pessoas que passavam próximo ao local do acidente acionaram o socorro, já as mulheres que se envolveram no acidente não foram encontradas.

O homem não teve a identidade divulgada, segundo informações ele trabalha como guarda em uma propriedade rural do prefeito de Porto Murtinho.