Homens do mato enfrentam o impossível e localizam corpo de caseiro atacado por onça

Arquivo interno / O Pantaneiro

Imagens impactantes divulgadas nas redes sociais registraram a luta incansável dos homens do Pantanal para encontrar o corpo do caseiro Jorge, de aproximadamente 62 anos, desaparecido desde a madrugada da última segunda-feira, dia 21, após ser atacado por uma onça-pintada na região do Touro Morto, entre os rios Miranda e Aquidauana.

A operação de busca mobilizou verdadeiros guerreiros pantaneiros: moradores experientes da região, pescadores e parentes da vítima, que caminharam por horas em mata fechada, sob forte calor e em terreno hostil. Entre eles, o cunhado de Seu Jorge, que não conteve a emoção ao encontrar os restos mortais do caseiro. As lágrimas de dor e alívio escorreram no momento em que ele confirmou a identidade do familiar — uma cena comovente registrada em vídeo e que mostra a força do laço comunitário que une os ribeirinhos.

A ação contou com a presença marcante de Magrão, Posi e Mendes, que filmaram os momentos mais desafiadores da missão. Em meio a rastros da onça, pegadas na lama e sinais de luta, eles avançaram com coragem onde poucos ousariam entrar, até chegarem ao local onde o corpo foi deixado pelo animal.

As autoridades confirmaram que o ataque foi causado por uma onça-pintada e que fragmentos corporais foram encontrados próximos à margem do rio, em uma trilha comumente usada por animais. Jorge teria sido surpreendido por volta das 5h da manhã, quando se dirigia ao rio levando mel.

O episódio reafirma a bravura das comunidades pantaneiras, que vivem em equilíbrio com a natureza, mas que, em momentos como este, mostram também a grandeza de sua solidariedade e espírito de união. O corpo de Seu Jorge foi liberado pelas autoridades e será sepultado nesta terça-feira (22), às 13h, no cemitério de Anastácio.

Assista ao vídeo:

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!