Horário de pico na BR-163 neste Dia de Finados vai até às 11h

No período de quart-feira 1° a domingo (5), a CCR MSVia terá efetivo reforçado das equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para proporcionar mais agilidade nos atendimentos e em eventuais emergências que possam ocorrer durante os cinco dias de ação na Operação Feriado de Finados

Conforme levantamento feito pelas equipes de tráfego da Concessionária, cerca de 259 mil veículos devem passar pela BR-163/MS nos dias operação.

Nesta quinta-feira (2), os números mostram que devem passar 55,8 mil veículos pela BR-163/MS, e os horários de maior movimento devem ocorrer entre 9h e 11h, com média de 4,2 mil veículos por hora.

Na sexta-feira (3/), a rodovia deve receber cerca de 50,7 mil veículos, e o horário de pico deve ocorrer entre 15h e 18h, com média de 3,5 mil veículos por hora.



A CCR MSVia relembra ao usuário que verifique as condições antes de pegar a estrada, realizando a revisão geral de itens como pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor, entre outros. Todos eles devem estar em perfeitas condições.

Para reforçar as dicas, a Concessionária distribuirá folhetos educativos sobre práticas seguras ao trafegar pela rodovia durante os cinco dias de operação. Entre as dicas, estão: ultrapassar com cuidado e em locais permitidos pela sinalização, usar de cinto de segurança, manter distância segura entre veículos, não beber antes de dirigir e respeitar os limites de velocidade.

Equipes de plantão

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-163/MS funciona 24h por dia, com mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, estão 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 5 viaturas de combate a incêndio e 5 viaturas para apreensão de animais.