Horários diferenciados marcam último dia do ano no comércio de Aquidauana e Anastácio

Fluxo intenso em mercados de Anastácio / João Éric - O Pantaneiro

Nesta última terça-feira de 2024, dia 31 de dezembro, o comércio e os mercados em Aquidauana e Anastácio estão funcionando em horário especial.

Com o clima de festa, muitos moradores aproveitam a oportunidade para realizar as últimas compras antes da virada do ano.

Horários de Funcionamento

Comércio em Geral: aberto até as 16h em ambas as cidades.

Mercados e Supermercados: atendimento até as 16h30.

Os supermercados registram movimento intenso, com consumidores formando filas nos caixas em busca de itens de última hora, como bebidas, carnes e ingredientes para as ceias de réveillon.