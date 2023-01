Hospital de Dourados faz 1ª captação de órgãos de 2023

A ação ocorreu através da OPO / Midiamax

O Hospital da Vida, em Dourados realizou a primeira captação múltipla de órgãos de 2023, com a retirada de rins, fígado e córneas.

A ação ocorreu através da OPO (Organização de Procura de Órgãos e Tecidos), que constatou a morte encefálica de uma rapaz de 21 anos.

Em seguida, como a família concordou com a doação, foi iniciada a captação pouco depois das 0h, sendo encerrado o procedimento por volta das 4h.

O diretor-presidente da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados), Jairo José de Lima, disse que os processos são sempre "muito emocionantes" e mostram o quanto as pessoas e famílias têm se conscientizado sobre a importância de ser um doador de órgãos, já que um único doador pode salvar inúmeras vidas.

Seja um doador

Dados recentes do SNT (Sistema Nacional de Transplantes), do Ministério da Saúde, mostram que cerca de 38.024 pessoas aguardam por um transplante de órgãos no Brasil.

No ano passado, no entanto, apenas 7.024 transplantes foram realizados no país.