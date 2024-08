Hospital de Três Lagoas recebe selo de qualidade e desempenho

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a SES (Secretaria de Estado da Saúde), foi contemplado, a partir da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto, com o selo ‘Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho’. Este selo é conferido pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e pela Epimed Solutions, uma empresa especializada em soluções para a gestão de informações clínicas e epidemiológicas.

O selo ‘Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho’ é concedido às UTIs adultas e pediátricas brasileiras que gerenciam seus indicadores de qualidade e desempenho em conformidade com a RDC-7 (Resolução da Diretoria Colegiada N7) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 24 de fevereiro de 2010, por meio do sistema Epimed Monitor. Este selo contribui para a melhoria da qualidade da medicina intensiva e a segurança dos pacientes no Brasil.

“O trabalho desenvolvido em parceria nos ajuda a aprimorar nosso planejamento e cuidados pós-alta para pacientes que têm maior risco de internação prolongada na UTI. Esse planejamento é crucial para oferecer um atendimento mais eficiente, sem causar prejuízos ao paciente”, enfatiza o coordenador da UTI Adulto, Paulo Henrique da Silva Souza.

Com o tempo, as análises e indicadores de eficiência permitem que a avaliação da UTI seja comparada a outras unidades, além de auxiliar na identificação de fatores modificáveis que promovem a evolução da qualidade, a redução de custos e ganhos de eficiência assistencial.

Para o diretor-geral do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, Henrique Schultz, a iniciativa contribui para aprimorar o trabalho interno com uma visão voltada para o SUS (Sistema Único de Saúde).

“Esse trabalho integrado com a AMIB e a Epimed compartilha informações valiosas para orientar políticas de saúde e estratégias de aprimoramento do cuidado aos pacientes críticos da região que atendemos, além de contribuir para indicadores nacionais. Todos saem ganhando, especialmente os pacientes, que contarão com maior segurança. Parabenizo nossos profissionais pelo empenho e dedicação”, comenta o gestor.