Hotelaria de Bonito tem 87% de lotação com Festival de Inverno

Festival na Praça da Liberdade / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou um balanço na movimentação turística gerada pelo Festival de Inverno, que começa nesta quarta-feira, 23.

Segundo a ABH (Associação Bonitense de Hoteis), entre seus associados a lotação está entre 85% e 100%. Já no Booking (site de reservas) apenas 15 estabelecimentos ainda tem vagas disponíveis para o período de 23 a 27 de agosto, delas estão com 87% da acomodações ocupadas.

A Secretaria de Turismo da cidade, também divulgou o relatório de voucher vendidos (os voucher são os ‘ingressos’ para entrada nos atrativos) para o período, sendo 5.523 até a manhã desta quarta-feira (23).

“Esse número ainda vai aumentar muito, porque a maioria dos turistas deixa para fazer a reserva de última hora, principalmente os que vão optar pelos balneários, que são os passeios com maior capacidade de carga. Mas por exemplo, na segunda-feira (21), tínhamos 3,5 mil voucher vendidos, na terça o número subiu para 4,4 mil e hoje de manhã já estamos em 5,5 mil. Então até o final, quando deve ser o pico do festival, devemos fechar muito acima disso”, detalha a secretária Juliane Salvadori.

“Estamos muito otimistas com o Festival de Inverno. A Praça da Liberdade já está linda, o CMU pronto para receber as crianças, além disso teremos a roda gigante, o balão, que já está montado e ontem encantou a molecada na Praça do Jardim Andreia, enfim, a cidade já respira cultura e todo o trade, rede hoteleira, casas de temporada, restaurantes, lanchonetes, ambulantes, todos estão prontos para atender essa demanda, estimada em pelo menos 10 mil pessoas, já que só em leitos convencionais, de pousadas e hoteis, são 7 mil, sem falar nas casas de temporada, entre outros”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

Programação

Tradiconal na cidade, o festival acontece como palco principal na Praça da Liberdade.

No primeiro dia do evento, quarta-feira (23) a programação teve início ás 8 horas, com contação de histórias em algumas escolas do município, a tarde, ás 14h30 tem circo para criançada e ás 15h30 os artistas de Bonito abrem a programação musical na Praça da Liberdade.

A partir das 17 horas tem início a programação da abertura, com Orquestra Jovem SESC, apresentações de dança e a orquestra Raízes da nossa terra – Tambores de Aço Fundação CSN. Às 19 horas terá a abertura oficial, com as autoridades, depois um espetáculo de circo, com a Cia Anjos Voadores de São Paulo, que vai se apresentar a 14 metros de altura.

Na sequencia tem o Grupo Canta Bonito, seguido de Fafá de Belem, ás 22h30 no Palco das Águas.

