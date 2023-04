HRMS altera cronograma de seleção para médicos pediatras

Fachada do Hospital Regional / Foto: Bruno Rezende/Gov MS

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde) e a SAD (Secretaria de Estado de Administração) alteraram o cronograma do processo seletivo para a contratação de médicos pediatras que atuarão no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Conforme publicação no (DOE) Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (4), apenas o período de inscrições segue inalterado e encerra na quarta-feira (5).

Com as novas datas das etapas, o processo seletivo que terminaria no dia 27 de abril, encerrará no dia 14 de abril com a contratação dos candidatos aprovados.

Todas as mudanças no processo seletivo aqui.