Idosa morre após carro municipal de Angélica capotar na MS-275

Carro ficou destruído / Foto: Dourados News

Maria Francisca Nascimento, de 93 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 10, após o carro da Prefeitura de Angélica capotar na MS-276, no distrito de Indápolis, entre Dourados e Deodápolis.

O motorista do Renault Sandero, da Secretaria Municipal de Saúde de Angélica, perdeu o controle da direção no km 34 da rodovia, saiu da pista e capotou várias vezes, na curva do trecho, conforme apurado pelo Dourados News.

A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local, outras duas pessoas foram levadas ao Hospital da Cassems e uma terceira para UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O condutor teve apenas escoriações.

O Corpo de Bombeiros constatou a morte prestou atendimentos as outras vítimas. A PMR (Polícia Militar Rodoviária), policiais civis e a perícia também estiveram no local e as causas do acidente são investigadas.