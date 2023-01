Idosa morre após ser arremessada durante acidente em MS

Da Hora Bataguassu

Idosa de 76 anos, morreu no fim da tarde desta sexta-feira (30), após o carro que estava capotar na BR-267, no trecho entre Bataguassu e Presidente Epitácio.

No carro estava a filha da idosa e seu genro, a família seguia sentido Presidente Epitácio (SP), quando o veículo teria perdido o controle, saído da pista e capotado do outro lado da rodovia.

De acordo com o site Da hora Bataguassu, a idosa, que seguia no banco traseiro, acabou sendo lançada para fora do veículo.