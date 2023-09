Idosa morre em colisão com caminhão de câmara fria em Dourados

Vítima morreu no local / Foto: Leandro Holsbac/Midiamax

Maria da Conceição Araújo, de 64 anos, morreu após colidir o carro em um caminhão câmara fria, na BR-163, em Dourados, na tarde desta sexta-feira, 8.

Por volta das 13h30, a condutora do Ford Ka bateu no caminhão que conduzia no sentido contrário. O veículo de passeio ficou com lateral destruída na colisão, segundo o Jornal Midiamax.

A vítima não resistiu ao impacto e morreu no local. Já o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento.

Com o acidente, o trecho ficou parcialmente interditado, gerando trânsito lento.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Perícia Técnica da Polícia Civil e funcionários da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, estão no local.