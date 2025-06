Idoso é socorrido após acidente entre bicicleta e carro em Sidrolândia

Reprodução/Babalizando MS

De acordo com informações divulgadas pelo portal Babalizando MS, o homem trafegava de bicicleta quando colidiu com um carro e sofreu um ferimento na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para uma unidade de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. A colisão ocorreu no mesmo trecho onde, no dia 13 deste mês, um motociclista de 25 anos perdeu a vida em um acidente com um caminhão. Na ocasião, a esposa da vítima sobreviveu e recebeu alta recentemente da Santa Casa de Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp- 67 99856-0000

TikTok- @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!