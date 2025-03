Idoso morre apÃ³s ser atropelado enquanto andava de bicicleta em MS

Caso registrado na Depac de Dourados / Imagem Ilustrativa/Dourados News

Na noite de sexta-feira, 28, Ivo Rosendo de Oliveira, de 72 anos, morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta na Avenida Nove de Julho, em Fátima do Sul. O idoso estava acompanhado de sua esposa quando foi atingido por um carro.

Segundo o boletim de ocorrência, após a colisão, o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul rapidamente chegou ao local e prestou os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, Ivo foi encaminhado para o Hospital de Dourados, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu devido aos ferimentos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio culposo na direção de veículo automotor, o que indica que o acidente ocorreu sem a intenção de matar, mas devido à imprudência ou negligência do motorista.

As investigações seguem para apurar as circunstâncias exatas do atropelamento, de acordo com o Jornal Midiamax.