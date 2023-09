Idoso morre e militar do Exército fica em estado grave após ataques de abelhas em MS

Idoso, de 77 anos, morreu seis dias depois de ser atacado por abelhas enquanto limpava o pasto em sua chácara, na cidade de Rochedo. O ataque aconteceu no dia 5 de setembro e ele estava internado no Hospital Regional de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o genro da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para informar o falecimento do idoso. Ele contou que no final da tarde do dia 5, o sogro roçava o pasto quando foi alvo dos animais.

Ele foi socorrido às pressas e encaminhado para o Hospital Regional, onde ficou internado por seis dias. Porém, no sábado (9) seu quadro clínico se agravou e ele acabou falecendo.

Militares atacados durante treinamento –

Na tarde de ontem (10), militares do 9° GAC (9º Grupo de Artilharia de Campanha – Exército Brasileiro), foram alvos de abelhas raivosas durante um treinamento em Jardim. Vários militares ficaram feridos e um está em estado grave, precisando ser transferido para Campo Grande.

O site Jardim MS News informou que o grupo fazia parte de uma instrução da Operação "Selva Pantanal", quando foram atacados por enxame de abelhas durante realização de exercícios nos fundos do quartel.

Ao todo, oito militares deram entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. A vítima que ficou em estado grave saiu intubado da cidade, transferido em vaga zero para a Capital.

Não existem atualizações a respeito do estado de saúde das vítimas.