Ifms abre inscrições para buscar formação de parcerias 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, divulgou uma nova chamada pública para fluxo contínuo, permitindo que os candidatos em participar da seleção, possam realizar ações conjuntas com a instituição neste ano de 2023.

Os interessados em formalizar Acordo de Cooperação Técnica com o IFMS e/ou seus Campi devem ser idôneos e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, além de documentos que comprovem sua habilitação jurídica, os quais deverão ser verificados no momento da elaboração do Acordo de Cooperação Técnica. Na proposta de interesse, o candidato deve preencher um Termo de Apoio, disponível no endereço eletrônico (https://forms.gle/ovHWqV3U8mrqtGpV8).

Os interessados no preenchimento da proposta podem formar parceria futura, junto ao IFMS/e ou os demais campi da instituição, situados em diversas cidades do Estado como: Aquidauana, Corumbá, Coxim, Campo Grande, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições dos candidatos serão aceitas num período que abrange do mês de fevereiro de 2023, até janeiro de 2024, e o método para aprovação da proposta será o interesse da administração pública. O Acordo de Cooperação Técnica será efetuado mediante interesse do IFMS, análise da Diretoria de Relações Institucionais e orientação da Procuradoria Jurídica.

Os interessados em conhecer maiores detalhes sobre o edital que trata da chamada pública de fluxo contínuo do IFMS, podem acessar os links sugeridos ao final desta reportagem.

Para esclarecimentos e outras informações devem ser encaminhados ao endereço eletrônico direl@ifms.edu.br e para acessar o edital desta seleção do IFMS acesse o link ( http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao).