IFMS abre vagas para curso técnico gratuito em Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos técnicos presenciais e gratuitos em três municípios do Estado, incluindo Aquidauana. As matrículas são presenciais, por ordem de chegada, e não exigem processo seletivo, bastando apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade.
Em Aquidauana, o curso oferecido é de Técnico em Edificações, na modalidade Subsequente ao Ensino Médio — voltado para quem já concluiu o ensino médio.
As aulas serão no período noturno, com duração de dois anos, e têm como objetivo preparar profissionais para atuarem em áreas ligadas à construção civil, um setor em expansão na região.
Segundo o IFMS, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação profissional gratuita para jovens e adultos da cidade, fortalecendo a qualificação da mão de obra local e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Aquidauana e região pantaneira.
Além de Aquidauana, também há vagas abertas em Coxim (Manutenção e Suporte em Informática) e Jardim (Edificações e Informática para Internet), com opções na modalidade Proeja, que integra ensino médio à formação técnica e é destinada a maiores de 18 anos.
Estudantes matriculados no Proeja podem ainda receber o benefício financeiro Pé-de-Meia, do governo federal, desde que inscritos no CadÚnico e dentro dos critérios de renda.
As inscrições devem ser feitas diretamente na Cerel (Central de Relacionamento) do campus. Os editais e a lista completa de documentos exigidos estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: processoseletivo@ifms.edu.br.
