IFMS de Aquidauana realiza semana dedicada à Ciência e Tecnologia

Os eventos científicos visam promover diferentes programações no IFMS de Aquidauana. A ideia é mobilizar a população em torno de temas e atividades científicas que valorizam a criatividade, o pensamento científico e a inovação, além de potencializar a relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

Começam nesta segunda-feira (2), a Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) e a Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana (Feciaq), a semana voltada para a divulgação científica se estende até esta quinta-feira (5). A entrada é gratuita e aberta ao público, o evento será realizado no IFMS Campus Aquidauana.

A SCT 2023, em especial, segue o tema da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”.

Para a professora doutora Jéssica Paião, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMS/AQ, a ciência e a tecnologia são fundamentais para o avanço da sociedade, o desenvolvimento e o progresso, são também ferramentas facilitadoras das atividades diárias.

Ela acredita que a Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS 2023 é uma oportunidade única para o público experienciar um mundo de conhecimento em diversas áreas.

“Venham participar conosco das oficinas, palestras e mostra de cursos. O IFMS estará de portas abertas para recebê-los!”, convida a professora.

Segundo o presidente da Feciaq 2023, Sidney Sousa, a feira vai promover mais de 30 trabalhos científicos de diferentes áreas. As pesquisas foram desenvolvidas por estudantes do ensino médio e fundamental, de Anastácio e Aquidauana, os melhores trabalhos serão premiados.

“Os trabalhos foram desenvolvidos por estudantes de ensino médio e fundamental, contando com a orientação de professores de Aquidauana e Anastácio. Os melhores trabalhos serão premiados e concorrerão a credenciais para feiras científicas maiores, sendo elas a FETEC (nível estadual), a FEBRACE (nível nacional) e a MOSTRATEC (nível internacional)”, explica Sidney.

Uma estudante, de 16 anos, do curso Técnico em Edificações, do campus de Aquidauana, destaca a importância destes eventos para sua trajetória enquanto estudante, sobretudo no que diz respeito às oportunidades de conhecer outras experiências científicas.

“Frequento a Feciaq pelo motivo de conhecer novas pessoas, ter novas experiências.

Sou fascinada pelos projetos do Catalogandoaventuras, eles proporcionam grandes experiências,as quais são incríveis!”, afirma a estudante.

A programação completa do evento pode ser acessada neste link.

Veja mais fotos: