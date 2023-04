IHP abre chamamento para contratar empresa de restauração do rio Aquidauana

Fluente do rio Aquidauana / (Foto: Divulgação)

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) vai contratar uma empresa de consultoria para elaboração de atividades de restauração ecológica no projeto “Diagnóstico, monitoramento ambiental e recuperação do rio Aquidauana”.

As contratações acontecem por meio do programa Cabeceiras do Pantanal. As empresas que podem participar do chamamento precisam estar localizadas em Mato Grosso do Sul devido à proximidade e facilidade de deslocamento a campo, além da participação de reuniões presenciais com a equipe técnica do IHP pelo período de validade da contratação, que é de 12 meses. Pelo edital, a empresa contratada deve ter experiência mínima de três anos em projetos de restauração ecológica em Mato Grosso do Sul.

O portfólio das instituições interessadas em participar do processo de contratação e outros documentos devem ser enviados até as 23h (de MS) do dia 30 de abril de 2023 para o e-mail angelica@institutohomempantanteiro.org.br. O resultado da seleção será divulgado até 15 de maio de 2023. Dúvidas podem ser enviadas também para o endereço de e-mail acima.

O Cabeceiras do Pantanal foi criado pelo IHP em 2002 para auxiliar no monitoramento da Bacia do Alto Paraguai. O projeto tem realizado ações de diagnóstico para identificar áreas de maior fragilidade ambiental e áreas prioritárias para monitoramento e recuperação. O programa também busca o diálogo com proprietários rurais para construir estratégias de proteção e recuperação das nascentes.

Em 2022, o IHP iniciou, dentro do Cabeceiras do Pantanal, o projeto “Diagnóstico, monitoramento ambiental e recuperação do rio Aquidauana”. Esse projeto foi aprovado em Edital de Chamamento Público – Semagro/MS Nº 01/2022. O objetivo desse trabalho é realizar o diagnóstico, monitoramento ambiental e recuperação do rio Aquidauana no período de julho de 2022 a junho de 2024.

A recuperação de áreas envolve o plantio de mudas em 4 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) e recuperação de 40 hectares de solo em áreas prioritárias ao longo do rio Aquidauana.