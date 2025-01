IHP arrecada recursos para plantio de 30 mil mudas no Pantanal

Área devastada pelo fogo / IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para o plantio de 30 mil mudas de árvores no Pantanal. A iniciativa visa a recuperação de áreas afetadas por incêndios, com foco na reserva de proteção Acurizal, em Corumbá, que foi severamente atingida pelo fogo.

A primeira fase do projeto já começou, com o plantio de 6 mil mudas. A equipe do IHP está buscando apoio para a aquisição de insumos, mudas e para ampliar as áreas de plantio. Além disso, o instituto tem trabalhado na avaliação dos impactos dos incêndios, identificando os níveis de degradação do solo e coletando amostras para estudos.

A ação faz parte de um esforço contínuo para restaurar o ecossistema pantaneiro e garantir a preservação da biodiversidade local. A arrecadação de recursos financeiros e mudas é essencial para o avanço dessa importante recuperação ambiental.