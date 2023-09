IHP divulga perigo de mudança no tempo em meio ao Rio Paraguai

Ondas em dia de mudança no tempo / Foto: Divulgação

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou nesta terça-feira, 12, os riscos de navegação no Rio Paraguai, no Pantanal de Corumbá, com a mudança no tempo.

Também conhecida como "Mar de Xaraés", pilotos precisaram redobrar a atenção durante os ventos. Em alguns casos, é necessário abortar a navegação para cruzar a Baía da Gaíva.

Ainda conforme a equipe, acostumada em travessar o Pantanal, é possível registrar ondas de quase dois metros por conta do tempo.

Confira o vídeo: