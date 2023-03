Ilha do Sol ficou debaixo d'água com a cheia do Rio Dourados, em Fátima do Sul

Mato Grosso do Sul registrou chuva torrencial desde sexta-feira / Divulgação

O ponto turístico em Fátima do Sul, a Ilha do Sol ficou debaixo d’água com a cheia do Rio Dourados.

A cheia já interdita a estrada do Iguassú, onde vários sitiantes fazem o trajeto diariamente. No domingo (dia 26), ribeirinha usou um bote para pescar no quintal.

De acordo com o Fátima News, a última cheia foi em 2015, quando a água ultrapassou a ponte do Rio Dourados e alagou residências no Bairro Navegantes.

Segundo a prefeita Ilda Salgado Machado, só não houve alagamento na área urbana neste fim de semana porque a cidade fica em um ponto alto. A Ilha do Sol foi alagada.

“Estava tudo organizado, mas vou brigar com Deus?”, diz a prefeita.

Mato Grosso do Sul registrou chuva torrencial desde sexta-feira. Bonito, por exemplo, registrou 115 milímetros de precipitação.