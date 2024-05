Iluminação de LED solar chega a mais dois municípios de MS

Como parte das ações do programa MS Energia Limpa, que tem como missão levar energia limpa e renovável para os espaços públicos de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), firmou convênio com os municípios de Santa Rita do Pardo e Japorã para garantir iluminação de LED solar. Três convênios foram publicados na edição de sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado.

O convênio 423/2024 garante ao município de Santa Rita do Pardo recursos para a execução da obra de implantação de iluminação pública ornamental, com luminárias LED SOLAR de 100w, no anel rodoviário que liga as rodovias MS-040 e MS-338, com investimento de R$ 1.345.549,31. Serão instalados 150 postes de 8 metros de altura e 150 luminárias.

Já o município de Japorã será contemplado por dois convênios, de números 428/2024 e 469/2024 e de acordo com os extratos publicados, os investimentos somam R$ 588.409,61.

Este projeto de obras de implantação de iluminação pública ornamental, com luminárias LED de 100w, será feito no prolongamento da Avenida Deputado Fernando Saldanha, no valor de R$ 346.856,52 e inclui a instalação de 69 postes de ferro galvanizado, cada um com 5 metros de altura, acompanhados por 69 luminárias de LED solar para iluminar a pista de caminhada do local.

Ainda será feita a implantação de iluminação pública no Clube do Laço, no Distrito de Jacareí, com investimento de R$ 241.553,09. Neste local serão instalados 46 refletores de 600w, 1 transformador de 112,5 KVA e 4 postes de concreto.

O Governo do Estado tem avançado nas ações que utilizam energia limpa e renovável para promover melhorias nos municípios de Mato Grosso do Sul.

No início de abril, a Seilog anunciou um investimento significativo de R$ 9,4 milhões para a instalação de iluminação pública ornamental, tipo LED solar de 100w em rotatórias de rodovias estaduais. Estão sendo instalados 994 postes e 1.185 luminárias em 49 rotatórias distribuídas por 27 municípios do Estado.

Ao todo o programa “MS Energia Limpa” está investindo R$ 14,2 milhões, em novos sistemas que utilizam a energia gerada a partir da luz do sol para iluminar espaços públicos, incluindo as rotatórias de rodovias estaduais, e ainda estender esse sistema para ciclovias e pontes no Estado.

“Esse é um grande investimento que o governador Eduardo Riedel determinou que seja feito em Mato Grosso para trazer segurança e conforto para as pessoas que trafegam pelas nossas rodovias e que moram nas cidades. A energia fotovoltaica é algo moderno, não gera custos e traz economia ao Estado, além disso reforça nosso pilar de construção de um Estado verde e sustentável”, destaca o secretário Helio Peluffo.