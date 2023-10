Iluminação de LED solar na ciclovia da MS-473 é concluída em Taquarussu

Ciclovia iluminada / Foto: Divulgação

Com um investimento de R$ 2,1 milhões, foi concluída neste mês de outubro a instalação do sistema de iluminação fotovoltaica na ciclovia da MS-473, em Taquarussu. O trecho da rodovia dá acesso ao trevo que leva à Usina Laguna.

O sistema de iluminação de LED foi instalado nos dois lados da rodovia, em um total de seis quilômetros. Com energia limpa e renovável, as luminárias são carregadas a partir da luz do sol, gerando economia e sustentabilidade.

Segundo a Superintendência de Energia e Saneamento da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), no local foram colocadas 297 luminárias LED solar de 60 watts cada.

A ciclovia que recebeu a iluminação pública foi recém construída pelo Governo do Estado, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), com investimento de R$ 2,6 milhões. Além do caminho para bicicletas, o espaço tem pista para caminhadas.