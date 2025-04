Imasul avalia medidas de segurança em Bonito após aumento de mordidas de peixes

Prefeitura de Bonito

Em resposta à situação, a Prefeitura encaminhou um ofício ao IMASUL e à SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), relatando o aumento de casos e solicitando a avaliação de medidas para garantir a segurança dos turistas. O IMASUL prontamente tomou as providências necessárias, realizando adequações no atrativo para evitar novos acidentes e reforçar a segurança dos visitantes.

A Prefeitura Municipal de Bonito divulgou nesta terça-feira, 8, que tomou medidas imediatas após receber informações do Hospital João Darci Bigaton sobre o aumento de acidentes envolvendo mordidas de peixes em visitantes na Lagoa do atrativo Praia da Figueira. O hospital notificou a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico sobre a recorrência desses incidentes, o que levou à ação coordenada entre as autoridades locais e o IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

A administração municipal ressaltou que está constantemente atenta a qualquer situação que possa comprometer a experiência dos turistas em Bonito, buscando sempre aprimorar os serviços e garantir a qualidade da visitação. "Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência segura e inesquecível aos nossos visitantes", afirmou a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Além das ações imediatas na Praia da Figueira, Bonito tem implementado o SGS (Sistema de Gestão de Segurança) em seus principais atrativos turísticos, incluindo os dois principais atrativos públicos gerenciados pela Prefeitura: a Gruta do Lago Azul e o Balneário Municipal. O SGS adota práticas consagradas de segurança no ecoturismo e no turismo de aventura, alinhadas com as melhores normas de segurança do Brasil.

Ataque

Em abril de 2024, uma turista foi atacada por um peixe Dourado e quase teve parte de seu pé arrancado pelo peixe, em Bonito. A vítima estava sentada em uma das áreas do Balneário do Sol com os pés nas águas do Rio Formoso, quando o Dourado apareceu e a atacou de maneira feroz.

A turista chegou a ser internada em um hospital da cidade, onde recebeu atendimento imediato após o susto no local turístico da cidade de Bonito.

