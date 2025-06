Imasul define áreas prioritárias para queima controlada no Pantanal

A medida reforça a estratégia estadual de manejo preventivo do fogo, particularmente na Área de Uso Restrito do Pantanal / Divulgação/Governo de MS

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) publicou na quarta-feira, dia 25, a Portaria nº 1.575, que estabelece o Mapa de Áreas Prioritárias para execução de queima prescrita no bioma pantaneiro. A medida, que entrou em vigor imediatamente após sua publicação, integra as ações do Plano de Manejo Integrado do Fogo no estado e segue as diretrizes da Resolução Semadesc/MS nº 107/2025.

A delimitação das zonas de intervenção foi realizada por meio do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (Sifau), plataforma que cruza dados sobre vegetação combustível, histórico de incêndios, regime pluviométrico e imagens de satélite. A técnica de queima controlada, agora incluída formalmente como atividade sujeita a licenciamento ambiental, visa prevenir a propagação desordenada de focos de calor durante o período crítico, que se estende de julho a outubro.

A nova regulamentação simplifica os trâmites para produtores rurais cadastrados no Carms (Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso do Sul) localizados nas áreas mapeadas como prioritárias. O documento completo com a delimitação geográfica e a relação de propriedades aptas ao procedimento estão disponíveis para consulta pública no portal do Imasul.

A medida reforça a estratégia estadual de manejo preventivo do fogo, particularmente na Área de Uso Restrito do Pantanal (AUR-Pantanal), região reconhecida pela vulnerabilidade a incêndios de grandes proporções devido ao acúmulo de biomassa vegetal. A queima prescrita, quando realizada sob critérios técnicos, reduz o risco de incêndios catastróficos e contribui para a manutenção do equilíbrio ecológico no bioma.

