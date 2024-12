Imasul inicia capacitação voltada à prevenção e ao combate a incêndios florestais em MS

Divulgação

Foi iniciado nesta semana pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) capacitação técnica voltada à prevenção e ao combate a incêndios florestais em unidades de conservação em território sul-mato-grossense. A ação faz parte do planejamento do Governo do Estado para enfrentar o fogo nos biomas regionais, que incluem iniciativas como a Operação Pantanal, que em 2024 atuou fortemente para controlar os incêndios florestais.

A ação de capacitação do Imasul acontece no Parque Estadual Matas do Segredo, em Campo Grande, e envolve cerca de 30 participantes, incluindo guardas-parque, servidores e colaboradores de diversas áreas do instituto. Na sequência, o treinamento será ampliado para mais 30 participantes, contemplando servidores municipais de Costa Rica, município onde está localizada a Unidade de Conservação do Rio Taquari.

A iniciativa reflete o compromisso do Imasul em reforçar a proteção ambiental e promover uma gestão integrada com outras esferas de atuação.

Parceria estratégica

A capacitação é viabilizada por uma parceria com a Bracell, empresa de celulose que desenvolve o programa '1:1', que estabelece a conservação de um hectare de área nativa para cada hectare plantado com eucalipto. Essa iniciativa integra a agenda estratégica de ESG da Bracell para 2030, que reúne metas e compromissos voltados à sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Por meio dessa colaboração, a Bracell doou equipamentos modernos para aprimorar a capacidade de combate a incêndios florestais.

Entre os equipamentos entregues estão sopradores, abafadores e mochilas costais destinados aos parques estaduais do Prosa, Matas do Segredo, das Nações Indígenas e do Rio Taquari. O Parque Estadual do Rio Negro também recebeu pinga-fogos, sopradores, motosserras, mochilas costais e um pequeno gerador.

"Essa parceria demonstra como o setor privado pode contribuir de forma significativa para a preservação ambiental. Estamos mais bem equipados e capacitados para enfrentar os desafios impostos pelos incêndios florestais", ressaltou André Borges, diretor-presidente do Imasul.

Capacitação técnica promove gestão eficiente

O treinamento, que ocorre ao longo de três dias no Parque Estadual Matas do Segredo, combina teoria e prática. O primeiro dia foi dedicado a temas de gestão ambiental e fiscalização em unidades de conservação. No segundo, os participantes se aprofundaram nas técnicas de prevenção e combate a incêndios florestais.

No encerramento, haverá uma reunião do conselho consultivo do Parque Estadual do Prosa, seguida por uma visita técnica ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), com treinamento específico para o manejo seguro de ofídeos, prática essencial em áreas que recebem visitantes.

"A capacitação integra um programa contínuo. Em 2024, planejamos expandir as ações com um treinamento no Parque Estadual do Ivinhema, que incluirá orientação em campo e manejo técnico de fogo", explicou Leonardo Tostes, coordenador da ação.

Reforçando a preservação ambiental

Thais Caramori, diretora de Desenvolvimento do Imasul, destacou a importância da iniciativa.

"Treinamentos como este são essenciais para fortalecer as ações em unidades de conservação, garantindo a eficiência no combate aos incêndios e a proteção da biodiversidade. Parcerias como a da Bracell mostram que é possível unir esforços em prol do meio ambiente".

Operação Pantanal 2024: proteção estratégica contra incêndios

O Governo de Mato Grosso do Sul também intensificou as ações no Pantanal Sul, uma das áreas mais afetadas pelos incêndios florestais. Desde maio, está em vigor a proibição total de queimadas, abrangendo produtores rurais, indústrias e cidadãos, como medida preventiva para conter os danos ambientais.

Com a modernização dos equipamentos, capacitação contínua e integração entre setores, o Imasul se prepara para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e assegurar a preservação de um dos ecossistemas mais ricos e importantes do mundo.