Imasul realiza atividades especiais em Unidades de Conservação estaduais neste sábado

Quem busca um contato com a natureza, junto com atividades de lazer e passeios contemplativos, pode participar de uma série de atividades especiais em Unidades de Conservação estaduais que está sendo promovido pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). As ações vão ocorrer neste sábado (22) e no domingo (23).

São atividades em unidades de Campo Grande, Costa Rica, Jateí e Taquarussu. A programação, que envolve passeios contemplativos, caminhadas, observação de aves e esportes, integra a ação “Um Dia No Parque”, idealizada pela Rede Nacional Pró Unidades de Conservação - Rede Pró UC e é realizada anualmente pela Coalizão Pró-Unidades de Conservação, com a participação do Imasul.

Em Campo Grande, as atividades do evento “Um Dia no Parque” vão se concentrar no domingo (23), das 7h às 12h, no Parque Estadual Matas do Segredo, com Corrida nas Trilhas, a partir das 7h; Observação de Aves, a partir das 7h30; Ioga, às 8h e 11h; trilhas saindo em diversos horários; Cross Fit e alongamento na quadra inaugurada recentemente; brinquedos para crianças, cedidos pela Fundesporte e plantio na área de recuperação do parque. (Mais informações pelo telefone 3351-9549).

Atividades nas UCs estaduais no interior do Estado

No município de Costa Rica, no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, uma das atividades será o Pedal Camping, com saída às 13h de sábado (22), do Centro de eventos Ramez Tebet. O percurso será de 45 km, com previsão de chegada às 16h30h. Haverá espaço para camping, onde os participantes terão oportunidade de participar no domingo (23) de circuito de bike e das atividades de yoga e trilha interpretativa. É necessário levar água durante o percurso e será fornecida alimentação às 19:30 de sábado. No domingo, haverá café da manhã às 5h30 e almoço as 12h.

No domingo (23), ainda no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, será realizada trilha interpretativa, com circuito de 4,8 mil metros, percurso 2 horas, com início às 8h. No fim da manhã, às 10h30, os participantes poderão relaxar com a atividade de Yoga.

No Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI), nos municípios de Jateí e Taquarussu, serão ao todo 4 atividades a serem realizadas no sábado (22) e no domingo, que requerem inscrição antecipada, conforme o cronograma abaixo:

Atividade 1 – PEVRI

Observação de aves: A Atividade se destina a todos os públicos, 30 vagas. Inscrição através do Whatsapp 11 97253-5760 – Reginaldo

Início às 14hs do dia 22 de julho e término ao pôr do sol do dia 23 de julho, para quem for fazer a atividade apenas dia 23, início às 7h. Será oferecido alojamento gratuito para aqueles que quiserem pernoitar na UC. O participante pode levar sua própria alimentação ou comprar um pacote incluindo Janta, café da manhã e almoço por R$60,00. A refeição avulsa custará R$ 30,00 e o café da Manhã R$10,00. Faremos grupos de 5 ou 6 pessoas para observação em vários pontos da UC com o objetivo de registrar o maior número de aves possível num único fim de semana, todos os grupos sairão da sede do Parque. Traga binóculo ou câmera fotográfica, um cantil ou garrafa d´água. Trajar calça, sapato fechado e preferencialmente camisa de manga comprida ou blusa de cor neutra ou verde.

O Guia de aves do PEVRI pode ser baixado no seguinte link: https://editoraecodidatica.com.br/guia-fotografico-de-aves-parque-estadual-das-varzeas-do-rio-ivinhema/

Atividade 2 - PREVRI

Passeio de Caiaque na Rota dos Pioneiros: A Atividade se destina a todos os públicos, 24 vagas. Inscrição através do Whatsapp 67 99263-7070 Anderson Pachamama.

Descida de caiaque pelo rio Curupaí com 3 horas de duração, um rio em meio às várzeas com paisagem deslumbrante com grande possibilidade de avistamento de animais silvestres e aves. A atividade é oferecida pela Pachamama turismo e tem custo que varia entre R$200,00 e R$300,00. A empresa oferece transporte deste Naviraí, para quem quiser ir por conta própria, o encontro será na sede do parque. Serão 2 saídas, a primeira às 8hs e a segunda às 13hs (12 vagas por saída). O horário de saída de Naviraí deverá ser combinado com a empresa. Para quem quiser almoçar no parque, o custo é de R$30,00

Atividade 3 - PEVRI

Gincana Ambiental: A Atividade se destina a todos os públicos, 40 vagas. Inscrição através do Whatsapp 11 97253-5760 - Reginaldo

As secretarias de meio ambiente e de Esportes de Jateí oferecerão diversas atividades esportivas aos participantes na área de entorno da sede. Início às 8h e término às 15h. Haverá transporte a partir de Jateí. Para quem quiser almoçar no parque, o custo é de R$30,00

Atividade - PEVRI

Trilha de 1Km e mirante da Lagoa do Portal, 40 vagas: Esta atividade, realizada no Portal do PEVRI em Taquarussu, será promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Taquarussu, exclusivamente para alunos selecionados da rede de ensino do município. Saída às 7h da sede da SEMAT com chegada ao parque prevista para 8h e retorno às 14h.

Além do Imasul, a Coalizão Pró-Unidades de Conservação é formada por organizações da sociedade civil e empresas comprometidas com a valorização e a defesa dessas áreas, como a Rede Pró UC, Conservação Internacional, Fundação Grupo Boticário, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Instituto Semeia, TNC Brasil e WWF-Brasil.

Mais informações sobre as atividades do evento “Um Dia No Parque” podem ser obtidas no link: https://www.unidoscuidamos.com/um-dia-no-parque-2023.