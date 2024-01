Imasul realiza live no dia Nacional das Reservas Particulares

Reprodução/Imasul

Hoje (31) quando se comemora o Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) , o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) promoverá uma live com o tema “RPPNs de Mato Grosso do Sul: 2º Diálogo com a Comunidade - o potencial do Aviturismo nas RPPNs de Mato Grosso do Sul”, a partir das 9h, no canal do Imasul no Youtube.

A data foi escolhida porque remete à publicação do decreto que instituiu a figura da primeira RPPN na legislação brasileira.

A live é promovida pela Gerência de Unidade de Conservação (GUC) do Imasul, tendo como parceiros a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), o Rotary Club de Campo Grande e a RPPN Ernesto Vargas Baptista, e conta com o apoios do Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul (Conisul), Rio da Prata Recanto Ecológico, RPPN Cabeceira do Prata, RPPN Santo Antônio, RPPN São Pedro e RPPN Buraco das Araras.

De acordo com o diretor-presidente do Imasul, André Borges, “as RPPNs são exemplos de como aliar turismo sustentável, educação ambiental e conservação da natureza de forma a garantir a preservação e conservação dos ecossistemas”.

Para Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão, presidente do Rotary Club de Campo Grande este evento e de suma importância pois “é consoante com a Sétima Área de Enfoque de Rotary International (Apoio ao Meio Ambiente), e com os projetos do clube, que valorizam as parcerias e o diálogo com a comunidade.



O evento mostra os compromissos dos envolvidos em sua organização com o meio ambiente, com o aviturismo e com nosso futuro comum”.

Neste ano, trataremos da importância do Aviturismo ou Turismo de Observação de Aves como ferramenta de conservação do meio ambiente e oportunidade de negócio nas RPPNs.

Quer saber mais? Te esperamos, virtualmente, neste encontro através de nosso canal no YouTube.

O evento tem como público-alvo os servidores públicos dos municípios do MS, acadêmicos, professores e pesquisadores, a população da comunidade de Morumbi no município de Eldorado/MS, proprietários de RPPNs, empresários do setor de turismo e ao público em geral.

O que são as RPPNs?

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), são áreas protegidas de domínio privado e de caráter perpétuo. Nessa modalidade de reserva, não há desapropriação ou alteração dos direitos de uso da propriedade, podendo ser criadas em áreas rurais e urbanas, não havendo tamanho mínimo para seu estabelecimento.

Para ser reconhecida como RPPN, a área deve apresentar atributo ambiental que justifique sua criação, como a presença de vegetação nativa que represente os biomas presentes no Estado.

Além disso, recursos hídricos, tais como nascentes, cursos d’água, mata ciliar, fauna e flora e a paisagem são aspectos que contribuem para compor as características da reserva.