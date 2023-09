Incêndio consumiu mais de 357 hectares de Bonito

Incêndio na região turística / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O combate ao incêndio no banhado do Rio Formoso, em Bonito, continua nesta quinta-feira, 21. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram o combate aéreo, com expectativa de extinção das chamas até o fim do dia. Cerca de 357 hectares foram atingidos.

Segundo a prefeitura, equipes atuam durante a madrugada na região turística. A Coronel Tatiane Ione, comandante da CPA do CBMMS, explicou que a mata facilitou a propagação do fogo.

“O trabalho durante a madrugada foi muito intenso, com equipes operando em diferentes locais para controlar as chamas e não deixar que saíssem do banhado. Usamos inclusive, barcos de apoio, com militares trabalhando de dentro do rio, para que pudéssemos afunilar a área e iniciar o combate aéreo. Estamos muito otimistas com os resultados e acreditamos que hoje será o Dia D e que vamos conseguir de fato, acabar com o fogo”, disse.

Além do período de estiagem, mata seca e ventos, não foi possível identificar o que causou as chamas na região de brejo.

Nenhuma propriedade foi atingida e conforme a comandante, não foram avistados nenhum animal silvestre, nem mesmo serpentes, na área queimada.

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está acompanhado toda a operação, se colocando inteiramente a disposição das equipes de combate para apoio em qualquer situação.