Incêndio destrói 150 barracos de favela em Campo Grande

Local desolado após chamas / Reprodução, Jornal Midiamax

Um incêndio destruiu cerca de 150 barracos na Favela do Mandela, em Campo Grande, nesta quinta-feira, 16. Equipes trabalharam no combate às chamas por mais de sete horas. As famílias serão abrigadas em escolas e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB), informou ao Jornal Midiamax que a prefeitura está organizando escolas para receber as famílias desabrigadas ainda hoje. As unidades do Cras Vida Nova e Estrela do Sul também estão dando apoio às famílias.

De acordo com o Tenente Alencar do Corpo de Bombeiros, a estimativa é que mais de 150 famílias estejam desabrigas após ter o barraco destruído pelo fogo. Tudo foi perdido, desde documentos a móveis.

As chamas começaram por volta das 11h30 e, ainda no período da tarde, equipes trabalhavam no rescaldo. Segundo os bombeiros, famílias poderão voltar para os barracos que resistiram.

Ainda conforme o portal, a prefeitura também vai disponibilizar um terreno, ao lado da favela, onde as pessoas poderão montar barracos temporários. Esse espaço será destino apenas àqueles que se recusam a sair do local.

Equipes da prefeitura devem levar banheiros químicos, lonas e comida para os moradores que decidirem ficar.