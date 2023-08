Incêndio destrói 20 hectares em área de mata na BR-262 de Corumbá

Corpo de Bombeiros combateu incêndio / Foto: Divulgação

Cerca de 20 hectares de área de mata próximo a BR-262, na região conhecida como Baia do Jacadigo, em Corumbá, foram destruídos por um incêndio nesta quinta-feira, 3.

Equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas no local que fica a 30 quilômetros do perímetro urbano da cidade. O combate durou das 11h às 15h30.

Foram utilizados abafadores, bombas costais e mangotinho da viatura especializada e cerca de 4 mil litros de água.